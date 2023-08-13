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Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США

МИД КНР осудил остановку тайваньского политика Лай Циндэ в США

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Depositphotos

МИД КНР осудил транзитную остановку замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ в США, сообщает CCTV.

В ведомстве заявили, что Китай выступает против официальных контактов между правительством США и Тайванем.

Там также заявили, что Вашингтон и Тайбэй «вступили в сговор с целью организации участия Лай Цинде в политической деятельности в Соединенных Штатах под видом «транзита».

Ранее заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил в соцсети Х (бывший Twitter), что на пути на инаугурацию президента Парагвая прибыл в Нью-Йорк.

Лай Циндэ отметил, что ждет встречи с друзьями и участия в транзитных программах в Нью-Йорке.

20 июля Financial Times со ссылкой на источники написал, что Белый дом потребовал от Тайваня прокомментировать заявление заместителя главы администрации острова, одного из фаворитов предвыборной гонки за этот пост Лай Циндэ.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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