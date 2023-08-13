Во Франции заявили, что Россия сорвала джекпот

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что РФ сорвала нефтяной джекпот вопреки потолку цен на нефть, введенному странами так называемой большой семерки. Соответствующая публикация размещена политиком в соцсети X (Twitter).

«Российские доходы от продажи нефти побили 8-месячный рекорд. Этот скачок цен на нефть связан с падением добычи в Саудовской Аравии. Экспортная выручка РФ подскочила до $15,3 млрд в июле (+ $2,5 млрд). Хотя это меньше, чем исторический максимум в $19,4 млрд, достигнутый летом 2022 года, эта сумма высмеивает нарратив НАТО, ЕС и США о предполагаемом крахе экономики России», — заявил политик.

При этом Асселино подчеркнул, что средняя цена, по которой РФ продавала нефть в июле, составила $64,41 за баррель, что выше установленного G7 потолка в $60.

До этого Асселино заявил, что финансовая поддержка Украины превращает США в трущобы.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.