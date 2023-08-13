Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае обвинили США в создании напряженности в Тайваньском проливе

МИД КНР назвал поддержку Тайпея США причиной напряженности в Тайваньском проливе

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Неназванный официальный представитель МИД КНР назвал поддержку США администрации в Тайпее и их стремление противопоставить Тайвань Китаю основной причиной напряженности в Тайваньском проливе, передает государственное агентство КНР Xinhua.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы правительство США имело какие-либо официальные контакты с тайваньским регионом», — сказал представитель.

Заявление стало комментарием к транзитному визиту президента Тайваня Лай Циндэ в Нью-Йорк по пути на инаугурацию президента Парагвая.

«Тайваньский вопрос является ядром жизненных интересов Китая, краеугольным камнем политической основы китайско-американских отношений и главной красной чертой, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — подчеркнули в МИД Китая.

Ранее в МИД КНР заявили, что США должны немедленно изменить подход к Тайваню.

Ранее Китай выпустил фильм о возможной атаке на Тайвань.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях