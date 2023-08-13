В Китае обвинили США в создании напряженности в Тайваньском проливе

Неназванный официальный представитель МИД КНР назвал поддержку США администрации в Тайпее и их стремление противопоставить Тайвань Китаю основной причиной напряженности в Тайваньском проливе, передает государственное агентство КНР Xinhua.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы правительство США имело какие-либо официальные контакты с тайваньским регионом», — сказал представитель.

Заявление стало комментарием к транзитному визиту президента Тайваня Лай Циндэ в Нью-Йорк по пути на инаугурацию президента Парагвая.

«Тайваньский вопрос является ядром жизненных интересов Китая, краеугольным камнем политической основы китайско-американских отношений и главной красной чертой, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — подчеркнули в МИД Китая.

Ранее в МИД КНР заявили, что США должны немедленно изменить подход к Тайваню.

Ранее Китай выпустил фильм о возможной атаке на Тайвань.