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Замглавы администрации Тайваня прибыл в Нью-Йорк

Замглавы администрации Тайваня Циндэ на пути в Парагвай посетил Нью-Йорк

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Annabelle Chih/Global Look Press

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил в соцсети Х (бывший Twitter), что на пути на инаугурацию президента Парагвая прибыл в Нью-Йорк.

«Рад прибыть в Большое яблоко, икону свободы, демократии и возможностей», — написал он, добавив фотографию из самолета.

Лай Циндэ отметил, что ждет встречи с друзьями и участия в транзитных программах в Нью-Йорке.

20 июля Financial Times со ссылкой на источники написал, что Белый дом потребовал от Тайваня прокомментировать заявление заместителя главы администрации острова, одного из фаворитов предвыборной гонки за этот пост Лай Циндэ. По информации издания, речь идет о словах политика про политическую цель Тайбэя, которая заключается в официальном вхождении лидера спорного острова в администрацию американского президента.

Ранее в Китае пообещали усилить подготовку к войне из-за закупки Тайванем вооружения США.

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