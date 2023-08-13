В Германии увидели в сомнениях Шольца по ракетам Taurus вред Украине

Обозреватель Welt Тор Барфус пишет, что, сомневаясь в решении о поставке Украине ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит и Берлину, и Киеву.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — пишет Барфус.

Автор уверен, что Шольц подрывает доверие к самому себе, хотя Taurus «не изменят правила игры» на поле боя.

11 августа сообщалось, что власти Германии не приняли окончательного решения о возможной передаче Украине крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

До этого Шольц заявлял, что у Германии есть принцип относительно поставок Украине дальнобойного оружия, в соответствии с котором она не хочет, чтобы оно использовалось для ударов по территории России.

Накануне депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен говорила, что поставка Украине ракет дальнего действия Taurus приведет к эскалации конфликта и подтолкнет ФРГ к прямому вооруженному столкновению с Россией.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.