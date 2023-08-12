Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном нужды Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил первоочередные оборонные нужды Киева. Об этом сообщает РБК-Украина.

«В рамках постоянного диалога с союзниками Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в частности, на самых горячих направлениях», — сказано в сообщении.

8 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что сомневается в надежности гарантий безопасности для Украины, о которых заявляют в западных государствах. Она отмечала, что никто не может сказать, в чем именно заключаются подобные договоренности.

До этого Ермак сообщал, что переговоры по гарантиям безопасности Киева начнутся в августе-сентябре.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.