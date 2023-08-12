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В Госдуме допустили возобновление переговоров о нейтральном статусе Украины

Слуцкий: возобновление переговоров о нейтральном статусе Украины не исключено

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Petrov Sergey/Global Look Press

Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся, но в новых территориальных реальностях для Киева. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта.

«Рано или поздно мы обязательно вернемся к тому, на чем остановились (нейтральный статус, денацификация и демилитаризация Украины), но уже очевидно в других территориальных для Киева реальностях», — отметил Слуцкий.

Он обратил внимание, что все больше стран в мире сегодня уже осознали «истинные причины и подоплеку украинского конфликта» и перестали поддерживать участие Запада в противостоянии с Россией до «последнего украинца».

12 августа Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией, он счел будущий политический сезон сложным для Киева.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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