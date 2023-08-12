Лукашенко пригрозил белорусам повторением пути Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит фермерское хозяйство в Оршанском районе республики, передает БелТА. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве.

«Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься <…> Это не диктатура, не крепостное право. Просто нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим — будем жить», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что если белорусы не хотят такого конфликта как на Украине, то им стоит работать. Лукашенко подчеркнул, что в украинском кризисе все отчасти началось из-за проблем с дисциплиной.

«Если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке. На Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому надо двигаться, двигаться, двигаться», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко спрогнозировал, как закончится конфликт на Украине.