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Турция ждет момента для эвакуации судов, заблокированных в портах Украины

Гюлер: Турция продолжает переговоры по заблокированным в портах Украины судам

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Igor Tkachenko/Reuters

Вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов обсуждают и с Москвой, и с Киевом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber.

Глава ведомства уточнил, что в портах Украины находятся 12 торговых судов и один поврежденный кран. Шесть плавсредств стоят в подконтрольных Украине портах Николаев и Ольвия. Их турецкая сторона собирается вернуть на первом этапе.

«Мы ведем переговоры с обеими сторонами [Россией и Украиной]. Они подходят к вопросу позитивно. Однако гарантий не дают», — уточнил министр.

Гюлер рассказал о проблемах с судами, которые заблокированы в портах «на востоке в Херсоне», так как после подрыва Каховской плотины селевой поток принес стволы, ветки деревьев и другой крупный мусор в акваторию, где стоят турецкие сухогрузы, и фактически не позволяют им выйти оттуда.

12 августа в Турции назвали человека, способного решить вопрос с возобновлением зерновой сделки.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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