В МИД отреагировали на атаку Украины на Крымский мост

Министерство иностранных дел России осудило террористические атаки Украина на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан», — сказала она.

Захарова также отметила, что таким образом, украинские войска, которые не могут, несмотря на массированную помощь со стороны стран Запада, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях.

12 августа Минобороны России сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Позже в Министерстве обороны РФ заявляли, что Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Отмечалось, что разрушений и пострадавших нет.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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