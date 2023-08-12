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В МИД отреагировали на атаку Украины на Крымский мост

МИД России осудил террористические атаки Киева на Крымский мост

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Алена Попова/ТАСС

Министерство иностранных дел России осудило террористические атаки Украина на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан», — сказала она.

Захарова также отметила, что таким образом, украинские войска, которые не могут, несмотря на массированную помощь со стороны стран Запада, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях.

12 августа Минобороны России сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Позже в Министерстве обороны РФ заявляли, что Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Отмечалось, что разрушений и пострадавших нет.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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