Власти Украине не смогут задавать призывы к началу переговоров, поступающие от разных государств, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждет тяжелая осень, потому что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров для окончания конфликта.

«Это очень тревожит Киев: там намерены задействовать против голосов в пользу переговоров международное право (?!), «чтобы эти голоса угасли» (?!). Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая <…> Это заранее проигранная партия», — написал Пушков.

Он добавил, что помимо КНР Киев к диалогу призывают множество государств, в том числе страны Глобального Юга. Пушков подчеркнул, что непонятно, как Украина собирается добиться молчания от той же Бразилии.

Ранее в России назвали условия для мирного разрешения конфликта на Украине.