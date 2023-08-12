На Украине заявили о консультации с иностранными послами по «формуле мира»

Украинские власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом «формулы мира». Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Встреча с послами состоялась в клубе кабмина страны. На ней обсудили вопрос защиты и восстановления энергосистемы Украины. Кроме того, затронули и другие пункты мирного плана Киева. По данным сайта офиса президента Владимира Зеленского, в общей сложности встреча собрала представителей 58 стран.

«Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности», — написал Шмыгаль.

Он обратил внимание, что власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, энергосистемы Украины и ЕС синхронизированы.

7 августа стало известно, что не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Джидде.

Накануне в МИД РФ раскритиковали мирный план Киева.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.