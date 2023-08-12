В Нигере назвали цели вторжения ЭКОВАС

Возможное военное вторжение государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне, считает министр иностранных дел страны Асуми Масуду, передает телеканал Asharq. По его словам, интервенция будет лишь операцией по спасению главы государства.

«Военный вариант ЭКОВАС будет не войной, а скорее полицейской операцией против захвативших в заложники президента [Нигера Мохамеда] Базума и его семью», — пояснил Масуду.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты грозятся устранить президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.