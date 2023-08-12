РИА Новости: Турция готова к посредничеству по Украине

Решения по принятию Турцией нового раунда консультаций по украинскому вопросу нет, однако Анкара готова к посредничеству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

«Конкретного решения пока нет, это на уровне предложений», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Турция готова к посредничеству для достижения прекращения огня и урегулирования военного конфликта.

«Как неоднократно заявлялось Эрдоганом мы готовы к любому посредничеству для мира», — добавил источник.

До этого телеканал TRT со ссылкой на представителя турецкого Министерства обороны сообщал, что контакты представителей Турции, Организации Объединенных Наций (ООН), России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются.

Также глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь возобновлению зерновой сделки.

Ранее экс-депутат Рады предсказал скорый раздел Украины.