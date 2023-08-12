Встреча глав генштабов ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесена, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск», — говорится в сообщении.

Ранее глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей удерживаемого в замке мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума вызывают у него беспокойство и могут представлять из себя «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека». Об этом говорится на сайте организации.

Тюрк также призвал мятежников обеспечить защиту прав президента и других удерживаемых лиц.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.