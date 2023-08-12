В Германии призвали вернуть «благословение» России в виде газа

Лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что Германия, несмотря на военный конфликт на Украине, должна снова импортировать газ из России. Слова политика приводит Zeit.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — считает он.

По мнению Барона, переход на возобновляемую энергию будет не спасением для страны. Он уверен, что это, наоборот, поставит ФРГ в зависимое от других положение.

До этого Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES) сообщал, что Германия столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года. Отмечалось, что на сегодняшний день газовые хранилища страны заполнены на 90% от их суммарной вместимости, однако есть риск, что холодная погода в следующий отопительный сезон поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Ассоциация операторов газовых хранилищ страны INES предупреждает, что Германия будет сталкиваться с риском серьезного дефицита газа вплоть до начала 2027 года, если не увеличит инфраструктуру для обеспечения топливом.

Ранее Европе предрекли дальнейшую деиндустриализацию из-за высоких цен на газ.