Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, что президент России Владимир Путин устроил сюрприз США с Крымом в 2014 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Возвращаясь к февралю 2014 года, идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз!» — сказал Сакс.

По его словам, Минские соглашения тоже были «сюрпризом».

Он добавил, что Запад продолжает удивляться.

В июле Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что наработки интеграции Крыма в нормативное поле России необходимо использовать и в новых регионах страны.

6 августа сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов американской газеты The New York Times, стремится ли Россия получить больше территорий Украины.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».