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Армения обратилась в ООН с просьбой обсудить ситуацию в Карабахе

Армения обратилась в ООН с просьбой провести заседание Совбеза по Карабаху

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Максим Блинов/РИА Новости

Армения обратилась в Организацию объединенных наций (ООН) с просьбой провести экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД Армении на своем сайте.

«11 августа Армения обратилась в Совбез ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Ереван заявил, что острая нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван призывает Баку снять блокаду Лачинского коридора и начать диалог с представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Пашинян подчеркнул, что Армения придерживается курса на мир с Азербайджаном.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.

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