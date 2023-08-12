ЕС не считает кардинальной переменой участие КНР во встрече в Джидде по Украине, сообщает телеканал CNN.

По данным источника телеканала, участие Китая приветствуется, но это «не кардинальная перемена».

«Мы хотели, чтобы Китай сделал что-то подобное c начала военного конфликта», — пояснил он.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о независимой позиции Китая по Украине, передает «Центральное телевидение Китая».

Агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.