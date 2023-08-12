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В США потребовали от Байдена отказаться от помощи Украине

Республиканцы настаивают, чтобы Байден отказался от выделения Украине $24 млрд

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Kacper Pempel/Reuters

Член палаты представителей Уоррен Дэвидсон в своем Twitter сообщил, что конгрессмены-республиканцы настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Киеву.

В его письме отмечается, что к такому призвали 12 конгрессменов. По его словам, американцы устали от спонсирования «бесконечной прокси-войны».

«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — написал Дэвидсон.

До этого телеканал CNN сообщал, что сторонники большей поддержки Украины в конгрессе Соединенных Штатов призвали президента Джо Байдена уделять больше времени разъяснению целей финансирования Киева. Требование Байдену выдвинули после того, как он обратился к конгрессу за одобрением очередного транша помощи Киеву в размере $24 млрд.

Ранее Путин поручил донести понимание целей спецоперации до школьников и студентов.

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