Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, если Москва выполнит ряд условий. Об этом он написал в Twitter.

Рамасвами подчеркнул, что 17 августа представит свое всестороннее видение внешней политики США в случае, если его изберут президентом.

Он подчеркнул, что поддерживает замораживание линий контроля, возобновление экономических отношений с Российской Федерацией, а также твердое обязательство не принимать Украину в НАТО. Это произойдет в случае, если Москва «будет готова выйти из военного партнерства с Китаем, вывести ядерное оружие из Калининграда и прекратит военное присутствие в западном полушарии».

До этого Рамасвами заявил, что конфликт на территории Украины, на который Белый дом тратит огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации с наркокартелями в Мексике.

По его словам, американские власти тратят деньги на защиту «чужой границы», в то время как могли бы использовать эти средства для защиты своих рубежей.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.