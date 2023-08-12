Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что Украина не войдет в НАТО

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, если Москва выполнит ряд условий. Об этом он написал в Twitter.

Рамасвами подчеркнул, что 17 августа представит свое всестороннее видение внешней политики США в случае, если его изберут президентом.

Он подчеркнул, что поддерживает замораживание линий контроля, возобновление экономических отношений с Российской Федерацией, а также твердое обязательство не принимать Украину в НАТО. Это произойдет в случае, если Москва «будет готова выйти из военного партнерства с Китаем, вывести ядерное оружие из Калининграда и прекратит военное присутствие в западном полушарии».

До этого Рамасвами заявил, что конфликт на территории Украины, на который Белый дом тратит огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации с наркокартелями в Мексике

По его словам, американские власти тратят деньги на защиту «чужой границы», в то время как могли бы использовать эти средства для защиты своих рубежей.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях