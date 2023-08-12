На кандидата в депутаты ассамблеи Эквадора напали

Левый оппозиционный политик Эстефани Лукас Пуэнте, которая баллотируется на пост депутата Национальной ассамблеи Эквадора, стала жертвой нападения с оружием. Об этом сообщает Ecuavisa.

«Альтернативный кандидат в Национальную ассамблею от альянса Claro que se puede Эстефани Лукас подверглась нападению в городе Кеведо, провинция Лос-Риос, в четверг, 10 августа», — говорится в публикации.

Там отмечается, что нападение произошло во время того, когда Пуэнте со своим отцом и сотрудником компании на автомобиле проезжала возле клуба Lions в центре города.

По данным полицейских отчетов, неизвестный подошел к автомобилю, ударил в стекло предметом, похожим на огнестрельное оружие, а также потребовал остановить автомобиль.

После того, как Пуэнте попыталась ускориться, нападавший выстрелил в автомобиль со стороны водительского сиденья, сообщается в материале.

9 августа кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен после предвыборного митинга в столице страны городе Кито, когда выходил из здания одного из учебных заведений после мероприятия.

Согласно данным опроса Click Report, в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиза Гонсалес — за нее готовы голосовать 29,3% избирателей, Вильявисенсио шел пятым с рейтингом в 7,5%.

Ранее суд в Эквадоре арестовал шесть подозреваемых в убийстве Вильявисенсио.