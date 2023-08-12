В Совфеде считают, что Украина не готова к переговорам

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что упорное требование Украиной капитуляции России — подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в данной ситуации не работает правило «базарного торга», когда требуют по максимуму и надеются получить приемлемое.

«Скорее наоборот: упорство в требовании о полной капитуляции России под видом «мирного плана» в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам», — считает сенатор.

По его мнению, переговоры пока невозможны не из-за Москвы, а из-за «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.