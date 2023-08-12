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Посольство РФ винит США в зачистке информационного поля от неугодных лиц

Посольство РФ обвинило США в подчистке информполя от нежелательных лиц

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Maxim Shemetov/Reuters

Посольство России обвинило власти Соединенных Штатов в зачистке информационного поля от нежелательных лиц. Об этом пресс-служба диппредставительства заявила в Telegram, таким образом прокомментировав блокировку YouTube-канала бывшего инспектора ООН Скотта Риттера.

«Зачистка информполя от неугодных — очередное проявление двойных стандартов, культивируемых США», — отметили в посольстве.

В публикации сказано, что на фоне «русофобского хора в США» Скотт Риттер является одним из немногих, пытающихся выдать альтернативную точку зрения о международной обстановке, донося своей аудитории собственный взгляд на РФ и ее роль в спецоперации.

«Не боится отклониться от вашингтонских методичек и пойти наперекор здешней пропаганде», — так характеризуют американского эксперта в российском диппредставительстве.

В полпредстве пояснили, что инцидент с блокировкой канала Риттера стал уже не первым со стороны глобальных социальных сетей, так как ранее с ним аналогично поступил сервис коротких сообщений Twitter.

Накануне стало известно, что канал экс-разведчика США Скотта Риттера на платформе YouTube заблокировали.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов оценил новые американские санкции против России.

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