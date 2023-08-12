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В МИД России прокомментировали блокировку YouTube-канала Скотта Риттера

МИД РФ: США затыкают рот всем, кто смеет высказываться против их официальной линии

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Carolyn Kaster/AP

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты затыкают рот всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии, таким образом прокомментировав блокировку YouTube-канала бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Об этом сообщает ТАСС.

«Где же столь распиаренная свобода выражения мнений по-американски? Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — говорится в заявлении посольства.

До этого стало известно, что канал экс-разведчика США Скотта Риттера на платформе YouTube заблокировали.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — следует из текста уведомления.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные могут попытаться сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского из-за «нехорошей ситуации» на фронте. По его словам, чем больше украинских бригад уничтожаются российскими войсками на фронте, тем больше отчаяния возникает в рядах ВСУ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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