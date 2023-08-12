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Швейцария проводит расследование по поставкам оружия Украине

Берн расследует утечку документа о схемах поставок оружия Киеву

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Shutterstock

Официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что SECO инициировал проведение расследования в связи с утечкой в прессу конфиденциального документа ведомства, в котором затрагивается вопрос о поставках оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, секретариат серьезно относится к данному вопросу. Именно поэтому было инициировано расследование по различным каналам.

Майенфиш подчеркнул, что SECO признает подлинность документа, несмотря на то, что он немного изменен в различных местах по сравнению с исходной версией.

Как пояснил Майенфиш, речь идет о «своде лингвистических правил по вопросам, касающимся реэкспорта военных материалов в связи с Украиной». Этот сборник SECO ранее направил «различным ведомствам федеральной администрации и внешней сети (посольствам)».

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила провести 17 августа открытое заседание Совета Безопасности ООН по поставкам Украине оружия Запада. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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