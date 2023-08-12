Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от президента Соединенных Штатов Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на $24 млрд. Об этом он написал в социальной сети X (в прошлом — Twitter).

«Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — утверждает Дэвидсон.

Он также приложил письмо, в котором 12 конгрессменов выступают против запроса администрации о финансировании военной и иной помощи Украине.

До этого сторонники большей поддержки Украины в конгрессе США призвали президента Джо Байдена уделять больше времени разъяснению целей финансирования Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.