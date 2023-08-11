В США внесли резолюцию об импичменте американскому лидеру Байдену

Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщается на сайте законодателя.

«Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки», — сказано в сообщении.

Конгрессмен предлагает объявить американскому лидеру импичмент за якобы совершенные президентом «злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество». Он также отметил, что Байден был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев.

26 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что слова спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о готовности объявить импичмент президенту страны Джо Байдену не повлияют на проводимую им и его администрацией политику.

До этого Маккарти заявлял, что, по его мнению, необходимо рассмотреть возможность начала процедуры импичмента Байдену с целью расследования обвинений в коррупции.

В июне стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать проект импичмента американскому президенту по ускоренной процедуре. За процедуру высказались 219 законодателей, против — 208.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.