В офисе Зеленского сообщили о переговорах с Британией по гарантиям безопасности Украины

Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. <…> Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», — сказал он, отметив, что киевские власти рассчитывают на заключение первых двусторонних договоров о гарантиях безопасности до конца 2023 года.

Ермак также добавил, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины присоединились уже 13 государств: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

8 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что сомневается в надежности гарантий безопасности для Украины, о которых заявляют в западных государствах. Она отмечала, что никто не может сказать, в чем именно заключаются подобные договоренности.

До этого Ермак сообщал, что переговоры по гарантиям безопасности Киева начнутся в августе-сентябре.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.