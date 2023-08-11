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Баку обвинил армян Карабаха в срыве встречи в Евлахе

МИД Азербайджана обвинил армян Карабаха в срыве договоренностей по грузоперевозкам

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Emrah Gurel/AP

Представители армянского населения Карабаха сорвали договоренности с властями Азербайджана по налаживанию грузоперевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

По его словам, при участии международных посредников удалось достигнуть договоренность об использовании Международным комитетом Красного Креста (МККК) маршрута Агдам - Ханкенди для доставки грузов, а затем — увеличить интенсивность перевозок по Лачинской дороге.

«В последний момент эта договоренность была сорвана представителями армянского населения Карабаха», — отметили в заявлении дипведомства.

Гаджизаде напомнил, что власти Азербайджана предложили провести переговоры в Евлахе. По мнению дипломата, случившееся еще в очередной раз продемонстрировало, что заявления армянской стороны о тяжелой гуманитарной ситуации не соответствуют действительности.

11 августа Армения обвинила Азербайджан в недопуске гумпомощи в Карабах.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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