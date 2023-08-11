Конгресс США призвал Байдена донести до граждан понимание важности помощи Украине

Сторонники большей поддержки Украины в конгрессе США призвали президента Джо Байдена уделять больше времени разъяснению целей финансирования Киева, сообщает CNN.

«Американцы хотят знать, что их деньги расходуются правильно и эффективно, и хотят, чтобы им напоминали, почему сдерживание России выгодно не только Украине, но и нам», — заявил источник CNN в Республиканской партии.

Требование было выдвинуто Байдену после того, как он обратился к конгрессу за одобрением очередного транша помощи Киеву в размере $24 млрд.

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