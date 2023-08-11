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Конгресс США призвал Байдена донести до граждан понимание важности помощи Украине

CNN: конгрессмены призвали Байдена объяснить гражданам цели помощи Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Сторонники большей поддержки Украины в конгрессе США призвали президента Джо Байдена уделять больше времени разъяснению целей финансирования Киева, сообщает CNN.

«Американцы хотят знать, что их деньги расходуются правильно и эффективно, и хотят, чтобы им напоминали, почему сдерживание России выгодно не только Украине, но и нам», — заявил источник CNN в Республиканской партии.

Требование было выдвинуто Байдену после того, как он обратился к конгрессу за одобрением очередного транша помощи Киеву в размере $24 млрд.

Ранее конгрессвумен осудила запрос Байдена об очередной помощи Украине.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин поручил донести понимание целей СВО до школьников и студентов.

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