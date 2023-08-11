Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной. В своем Telegram-канале чиновник объяснил свою позицию.
«Украина каждый день теряет позиции, условия... Зачем нужны переговоры, дон? Надо добить и все, дон!» — заявил глава Чечни на совещании.
По словам Кадырова, Россия получила преимущество и выигрывает как на поле боя, так и на международной арене, а санкции против России поставили Запад на грань экономического коллапса.
«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — подчеркивается в публикации.
В 2022 году Кадыров заявил, что вести переговоры на Украине не с кем.
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