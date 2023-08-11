Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной

Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной, так как Россия побеждает

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной. В своем Telegram-канале чиновник объяснил свою позицию.

«Украина каждый день теряет позиции, условия... Зачем нужны переговоры, дон? Надо добить и все, дон!» — заявил глава Чечни на совещании.

По словам Кадырова, Россия получила преимущество и выигрывает как на поле боя, так и на международной арене, а санкции против России поставили Запад на грань экономического коллапса.

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая  в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — подчеркивается в публикации.

В 2022 году Кадыров заявил, что вести переговоры на Украине не с кем.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях