Германия пока не собирается передавать Киеву дальнобойные ракеты

Власти Германии не приняли окончательного решения о возможной передаче Украине крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км, пишет Bild со ссылкой на источники. По информации издания, в правительстве ФРГ пока не готовы подтвердить подобный шаг, несмотря на множество просьб со стороны Украины.

«Текущий статус вопроса Taurus для Украины не изменился. Никакого политического решения относительно отправки принято не было», — заявил Bild высокопоставленный чиновник из Минобороны Германии.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.