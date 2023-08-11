Лукашенко отреагировал на снятие автобусов «МАЗ» с рейсов в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с приостановкой эксплуатации автобусов марки «МАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет агентство «БелТа».

В начале августа власти Петербурга распорядились снять с рейсов 137 пассажирских автобусов, произведенных на Минском автомобильном заводе. Причиной послужила опасность возгорания транспортных средств.

При этом белорусский лидер, комментируя решение Смольного, назвал технику качественной и указал на отсутствие подобных проблем на маршрутах в республике. Глава государства не исключил, что все это происки конкурентов.

«Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, автобусы «МАЗ» пользуются большой популярностью и завод не успевает выполнять поступающие заказы. В связи с этим глава государства добавил, что Минск готов «через качество» бороться за эту нишу автомобильного рынка.

Один из последних случаев возгорания автобуса в Петербурге произошел 29 июля. Транспортное средство двигалось по Пулковскому шоссе, но в какой-то момент в моторном отсеке начался пожар. Позже огонь перекинулся в салон, и в результате от машины ничего не осталось.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.