Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ прокомментировали задержание гражданина ФРГ за шпионаж «в пользу России»

Посольство РФ в Берлине: СМИ и политики Германии заражены шпиономанией

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Некоторые немецкие политики и СМИ заражены шпиономанией, из-за чего в ФРГ усугубляются антироссийские настроения. Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в Берлине.

9 августа стало известно, что в Германии задержали сотрудника структуры Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

«Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», — заявили в посольстве РФ.

Там отметили, что одним из «побочных явлений» этого «вируса» является нагнетание антироссийских настроений, германским властям кажется, что «рука Кремля» на каждом шагу.

В посольстве обратили внимание на то, что проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики Германии местные СМИ и ряд политиков часто пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом они видят шпиона и вредителя.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях