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МИД РФ отреагировал на решение Киева выселить монахов из Киево-Печерской лавры

МИД РФ раскритиковал решение Киева выселить монахов из Киево-Печерской лавры

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что решение украинских властей о выселении монахов из Киево-Печерской лавры позволит Православной церкви Украины (ПЦУ) ее захватить и закрыть. Его комментарий размещен на сайте МИД РФ.

«Стало известно, что вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ, который позволяет выселить монахов из обители», — сказано в сообщении.

Аскальдович уточнил, что в случае реализации этого решения, представители ПЦУ получат возможность «захвата и закрытия великой православной святыни».

До этого сообщалось, что доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры будет закрыт до тех пор, пока комиссия министерства культуры Украины не вернет в государственную собственность все корпуса.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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