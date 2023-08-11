Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что главной темой обсуждения стала информационная безопасность и работа в сфере информационного пространства по ее обеспечению.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях. Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас – важно всегда, но особенно сейчас», — отметил президент.

До этого Путин проводил совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеосвязи 4 августа.

В ходе совещания обсуждались вопросы укрепления стабильности внутри Российской Федерации. Свои доклады представили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».