СБУ сообщила о подозрении главе Компартии Украины Петру Симоненко

Служба безопасности Украины сообщила подозрении главе Коммунистической партии Украины Петру Симоненко, передает украинское издание Klymenko Time.

Украинское следствие утверждает, что Симоненко якобы перебрался в Россию в сопровождении российского спецназа и поддержал российскую специальную военную операцию на Украине.

Как пишет Klymenko Time, политика вывезли с территории поселка Березовка Макаровского района Киевской области. По прибытии туда российских военных бывший нардеп якобы лично их встретил и расквартировал в своем доме.

Затем в период с 4 по 8 марта 2022 года, как утверждает СМИ, Симоненко и его близких провели через российские блокпосты на территорию Белоруссии, откуда он перебрался в Россию.

В сентябре прошлого года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановление, согласно которому имущество украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан будет национализировано. В этом списке в том числе значилось имя Петра Симоненко.

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