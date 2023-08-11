Лукашенко пообещал белорусам найти выход из любой ситуации

Власти Белоруссии не собираются бросать отечественные предприятия на произвол судьбы в условиях международного давления, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, Минск не оставит никого в трудной ситуации.

«Поменьше обращайте внимания на то давление, которое осуществляется со стороны бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт «Белавиа». Мы найдем выход из любой ситуации <…> в беде мы никого не оставим», — отметил Лукашенко во время посещения организаций, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

Он добавил, что мировые государства зависимы друг от друга и разрушить эти связи невозможно. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сталкивается с давлением, так как является конкурентом для других стран.

«Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко поделился «шальной мыслью» о будущем Белоруссии.