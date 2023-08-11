ЮАР поддержала включение Ирана в БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории, передает Mehr. По информации агентства, стороны провели переговоры, в частности о предстоящем саммите БРИКС, который должен пройти в южноафриканской республике в конце августа.

«Рамафоса сказал, что саммит БРИКС привлек особое внимание в мире, и Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной Южной Африке страны, добавив, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении», — говорится в сообщении.

Рамафоса добавил, что ожидает визита президента Ирана Эбрахим Раиси и надеется на развитие сотрудничества между Тегераном и Преторией. Как подчеркивает Mehr, иранский лидер посетит ЮАР дважды — в августе для участия в саммите БРИКС и осенью для двухсторонних переговоров со своим южноафриканским коллегой.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.