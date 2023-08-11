Лукашенко поделился «шальной» мыслью о будущем Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей новой мечте во время посещения организаций, расположенных на территории национального аэропорта Минск, передает БелТА. По его словам, она связана с разработкой и созданием летательных аппаратов.

«Создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль — если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Моя новая мечта может сбыться», — пояснил Лукашенко.

Как отмечает Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер находится на Минском заводе гражданской авиации No 407. В ходе своего визита он добавил, что предприятие изначально планировалось закрыть.

«Предложения были по уничтожению этого завода. Я вроде бы и согласился. Но задал один вопрос: а что будем делать с людьми? Это высококвалифицированные люди. Ответа не было. Поэтому было принято решение о переносе завода из столицы сюда», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что отказался от мечты из-за своей тещи.