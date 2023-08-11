Армения обвинила Азербайджан в недопуске гумпомощи в Карабах

Власти Азербайджана не пускают гуманитарную помощь в Нагорный Карабах с 26 июля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС. По его словам, речь идет о 19 грузовиках, проверенных иностранными дипломатами при отправке из Еревана.

«Нет никаких объяснений тому, что в течение 16 дней не разрешается ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах <…> В результате незаконного блокирования Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе развился до такой степени, что необходимо приложить все усилия для правовой оценки со стороны международного сообщества, тем более что Азербайджан продолжает не соблюдать обязательные решения Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора», — отметил Пашинян.

Он добавил, что Ереван призывает Баку снять блокаду Лачинского коридора и начать диалог с представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Пашинян подчеркнул, что Армения придерживается курса на мир с Азербайджаном.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.