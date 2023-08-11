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Медведев прокомментировал очередную финансовую помощь США Украине

Зампред СБ Медведев: капитуляция Украины открыла бы путь к миру

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале выделение очередного пакета финансовой помощи Украине.

По мнению Медведева, деньги не помогут «киевскому режиму» и Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как «камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят».

«Это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Ведь миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара», — написал Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — резюмировал он.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине. Около $9,5 млрд пойдут на восполнение запасов Министерства обороны, еще $3,6 млрд — на военную поддержку.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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