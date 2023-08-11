Польский журналист прокомментировал отношение Дуды к Зеленскому

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент Анджей Дуда ради своего украинского коллеги Владимира Зеленского готов пойти практически на все. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — поделился Важеха.

Таким образом журналист прокомментировал слова Дуды о том, что тот ожидал от саммита НАТО в Вильнюсе большего.

До этого Дуда рассказал, почему Украину не принимают в НАТО. По его словам, причина в статье о коллективной обороне в уставе альянса. Страны НАТО не желают отправлять своих солдат в зону проведения спецоперации, пояснил польский президент.

Дуда добавил, что в будущем хотел бы видеть Украину в НАТО, так как это усилит безопасность Польши.

По итогам саммита НАТО лидеры стран блока утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который включает создание Совета НАТО-Украина.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.