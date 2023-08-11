Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости высказал мнение, что у Украины как страны отсутствует будущее.

По его словам, эта страна «не состоялась», хотя у нее был шанс.

«В 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность — космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение — все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города — Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии», — продолжил врио главы региона.

По его словам, население Украины за эти годы сократилось именно «благодаря европейскому вектору».

«А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет», — заявил Балицкий.

Он также указал, что люди, которые живут в Запорожской области, «уже не связывают свое будущее» с этой страной, «хотя в начале еще такие поползновения были».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что геополитические оппоненты России после распада Советского Союза стали «промывать мозги» жителям постсоветского пространства и в частности Украины.

Также он говорил, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, «чуть ли не бесплатно» поставляя энергоресурсы и давая кредиты.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.