Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины

Балицкий: у Украины нет будущего, хотя у нее был шанс

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости высказал мнение, что у Украины как страны отсутствует будущее.

По его словам, эта страна «не состоялась», хотя у нее был шанс.

«В 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность — космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение — все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города — Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии», — продолжил врио главы региона.

По его словам, население Украины за эти годы сократилось именно «благодаря европейскому вектору».

«А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет», — заявил Балицкий.

Он также указал, что люди, которые живут в Запорожской области, «уже не связывают свое будущее» с этой страной, «хотя в начале еще такие поползновения были».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что геополитические оппоненты России после распада Советского Союза стали «промывать мозги» жителям постсоветского пространства и в частности Украины.

Также он говорил, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, «чуть ли не бесплатно» поставляя энергоресурсы и давая кредиты.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях