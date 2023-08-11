Конгрессвумен осудила запрос Байдена об очередной помощи Украине

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что власти США не могут позволить себе дополнительно тратить миллиарды долларов на нужды Украины, когда в самой стране имеется множество нерешенных проблем, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время в США пенсионеры с фиксированным доходом едва могут платить за аренду из-за высокой инфляции, есть долг в размере $32 трлн, число бездомных является самым высоким за все время, а также более 300 американцев ежедневно умирают из-за политики президента США Джо Байдена относительно границ.

«Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — заявила законодатель.

10 августа стало известно, что Джо Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

До этого Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.