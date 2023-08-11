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Конгрессвумен осудила запрос Байдена об очередной помощи Украине

Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов Украине

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Global Look Press

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что власти США не могут позволить себе дополнительно тратить миллиарды долларов на нужды Украины, когда в самой стране имеется множество нерешенных проблем, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время в США пенсионеры с фиксированным доходом едва могут платить за аренду из-за высокой инфляции, есть долг в размере $32 трлн, число бездомных является самым высоким за все время, а также более 300 американцев ежедневно умирают из-за политики президента США Джо Байдена относительно границ.

«Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — заявила законодатель.

10 августа стало известно, что Джо Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

До этого Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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