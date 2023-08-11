В США заявили, что при любых обстоятельствах не снимут с Ирана санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики заявил, что Соединенные Штаты не намерены идти на смягчение санкций в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан, передает РИА Новости.

«Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — сказал американский чиновник.

10 августа газета The New York Times написала, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

До этого стало известно, что Иран перевел четырех граждан США, находившихся в тюрьме, под домашний арест, что может свидетельствовать об их скором освобождении. Об этом сообщил CNN адвокат одного из американцев Джаред Генсер. Под домашний арест в один из отелей Тегерана переведены американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз и еще один заключенный, имя которого не называется.

Также Блинкен предупредил мятежников в Нигере, что считает их ответственными за безопасность и благополучие свергнутого президента этой африканской страны Мохамеда Базума.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.