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Байден назвал Китай «часовой бомбой»

Байден назвал КНР «часовой бомбой» и заявил, что «не хочет вредить» Китаю

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден назвал КНР «часовой бомбой». Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой», — сказал он.

По его словам, эта страна сталкивается с экономическими трудностями, в том числе с высокой безработицей. В связи с этим хозяин Белого дома указал, что «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

Также он заявил, что добивается «рациональных отношений» с Пекином. Вместе с тем американский лидер отметил, что не хочет «вредить» КНР.

Ранее Байден заявлял о возможной выгоде в отношениях США и Китая.

До этого он утверждал, что у Китая есть «колоссальные» проблемы.

Ранее Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

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