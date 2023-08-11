Байден назвал Китай «часовой бомбой»

Президент США Джо Байден назвал КНР «часовой бомбой». Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой», — сказал он.

По его словам, эта страна сталкивается с экономическими трудностями, в том числе с высокой безработицей. В связи с этим хозяин Белого дома указал, что «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

Также он заявил, что добивается «рациональных отношений» с Пекином. Вместе с тем американский лидер отметил, что не хочет «вредить» КНР.

Ранее Байден заявлял о возможной выгоде в отношениях США и Китая.

До этого он утверждал, что у Китая есть «колоссальные» проблемы.

Ранее Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.