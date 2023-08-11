США предупредили мятежников в Нигере об ответственности за судьбу Базума

Вашингтон предупредил мятежников в Нигере, что считает их ответственными за безопасность и благополучие свергнутого президента этой африканской страны Мохамеда Базума. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены безопасностью и благосостоянием» главы Нигера и его семьи.

«Мы ясно заявили лидерам военных (Нигера), что будем считать их ответственными за его безопасность и благополучие», — сказал Блинкен.

Накануне сообщалось, что мятежники в Нигере заявили исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о своем намерении ликвидировать президента Мохамеда Базума при осуществлении соседними государствами военной интервенции с целью возвращения его на пост.

10 августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.