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Зеленский провел результативный разговор с британским военным руководством

Зеленский заявил, что провел переговоры с военным руководством Великобритании

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Имел разговор с представителями военного руководства Великобритании, закрытый разговор, но результативный», — сказал Зеленский.

Детали разговора президент Украины не расскрыл, но рассказал, что британские власти подготавливают новые оборонные пакеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая системы противовоздушной обороны.

10 августа представители военно-политического руководства Украины и США провели переговоры, посвященные ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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